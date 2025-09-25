Осенняя посадка чеснока на Урале: секреты для хорошего урожая

Озимый чеснок в Свердловской области следует сажать с конца сентября до середины октября, удобрив грядку компостом. Об этом и других хитростях посадки полезного растения URA.RU рассказала екатеринбургская садовод Татьяна Гордеева.
«Сроки посадки с конца сентября до середины октября. Чеснок любит плодородные почвы и не любит кислые. Поэтому грядку предварительно нужно заправить компостом, а для раскисления добавить доломитовую муку», — пояснила она.
Сама Татьяна, перекопав землю, делает бороздки по пять-семь сантиметров глубиной. Насыпает в них песок, чтобы не было застоя влаги и загнивания чеснока. Затем садовод рекомендует добавить пролонгированное удобрение для чеснока или осеннее удобрение, а если осень сухая — пролить борозды удобрением с фитоспорином. «Потом сажаем, немного заглубляя зубчики, присыпаем землей и все. Ждем весну», — сказала Гордеева.
Ранее она поделилась опытом и советами, как вырастить на Урале сладкие арбузы. Один из секретов — привить растение. Подробнее о тонкостях садоводства — в заметке агентства.
