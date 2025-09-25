Таможенники пресекли контрабанду слитков драгметаллов почти на 22 млн рублей

Таможенники заметили, что слитки были сделаны кустарным способом
Таможенники заметили, что слитки были сделаны кустарным способом

На Дальнем Востоке в пункте пропуска Забайкальск таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза в Китай партии золотых и серебряных слитков общей стоимостью почти 22 миллиона рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

«Экспертиза установила, что плитки изготовлены кустарным способом из сплава драгметаллов: золота весом 2,2 кг стоимостью 21,9 млн рублей и серебра весом 146 г стоимостью более 16 тысяч рублей», — сообщили в ФТС. Комментарий есть в распоряжении URA.RU.

Отмечается, что металлы лежали в тайнике, который был найден при проверке автобуса. По словам иностранного водителя автобуса, он перевозил слитки за денежное вознаграждение по просьбе неизвестного гражданина. Однако он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Теперь в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей.

