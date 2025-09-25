В Кремле оценили «крупнейшую в истории» сделку между США и Казахстаном

Песков: Россия продолжит сотрудничество с Казахстаном по всем областям
Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом соглашение Казахстана и США о поставке 300 локомотивов
Россия понимает решение Казахстана купить американские локомотивы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, не вызывает ли у Кремля опасений, что США усиливают зависимость Казахстана от своей техники.

«Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле. Казахстан — это наш очень близкий партнер и торгово-экономическое сотрудничество очень многогранное. И, конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах», — сказал Песков.

Ранее в пресс-службе Касым-Жомарта Токаева сообщили, что американская компания Wabtec поставит Казахстану 300 локомотивов на сумму 4,2 млрд долларов. Американский министр торговли Говард Латник назвал эту сделку «крупнейшей по локомотивам в истории». До сих пор Казахстан закупал технику у Трансмашхолдинга.

