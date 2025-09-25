Европейский союз не может объяснить, для чего ему необходима интеграция Молдовы. Об этом заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Тем не менее он предположил, что Молдавию могут использовать как площадку для высылки мигрантов из ЕС.
«Единственный вопрос: зачем это всем согласным вокруг Украины, маленькая нищая Молдова? Там ничего нет. Вряд ли это предмет вожделений. Зачем Европе нужна Молдова? Никто не может мне ответить на этот вопрос. Это может быть и разморозка приднестровского конфликта, и территория для выдворки мигрантов из Европы», — подчеркнул Мартынов в ходе круглого стола на тему: «Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?».
Мартынов также напомнил, что действующий президент страны Майя Санду не признает невыгодные для себя результаты парламентских выборов. Это приведет к тому, что будут переназначены выборы в стране.
Ранее депутат молдавского парламента Марина Таубер заявляла, что политика президента Майи Санду может привести к исчезновению Молдавии с карты мира и превращению страны в колонию ЕС. Парламентские выборы пройдут в стране 28 сентября. В них примут участие 23 зарегистрированных участника: 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов.
