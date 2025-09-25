Продаваемый за 0,5 миллиарда челябинский завод ждет реновации

Выставленный на продажу за 500 млн рублей Миньярский прокатно-термический завод (МПТЗ) в Челябинской области продолжает работать и ждет модернизации. Как URA.RU рассказал его коммерческий директор Геннадий Бойко, предприятие смогло восстановить прокатные станы, которые использовались здесь прежде.
Связь с космосом
МПТЗ появился на осколках другого предприятия с многовековой историей — метизно-металлургического завода (МММЗ), ставшего потом Миньярским заводом инструментов. Берг-коллегия определила промышленную площадку в 1771 году, хотя заработал завод позже, в 1784 году.
В начале своего пути завод производил гвозди, топоры и кровельное железо. После национализации в 1917 году продолжил расширяться, появились новые цеха. Во время обеих мировых войн МММЗ производил важные детали для военной техники: болты для танков Т-34 и элементы для систем «Катюша». Он был единственным в стране, где делали легкую, герметичную и прочную фуродитную ленту для нужд космической промышленности. Завод — обладатель медалей на ВДНХ и ордена Трудового Красного Знамени, врученного в 1984 году на 200-летний юбилей.
Появившийся в 1992 году МПТЗ был значимым игроком на рынке стального проката. Специализировался на производстве высококачественной холоднокатаной и термообработанной стальной ленты, востребованной в разных отраслях: от автомобилестроения до производства бытовой техники. Завод столкнулся со значительными экономическими трудностями.
Поставки вагонами и чемоданами
Выставленный на продажу завод принадлежит Сергею Бойко. Он же является гендиректором компании. В сфере интересов предпринимателя — не только Челябинская, но и Самарская область. В Тольятти у него до 2020 года действовала компания «Исток», занимавшаяся строительство и ремонтом зданий.
Однако основной бизнес Бойко всегда был сосредоточен в Миньяре. Работу в 1990-х годах начинал с хлебопекарни, где пекли хлеб и делали макароны. Через несколько лет бизнесмен сменил сферу деятельности: с присоединением площадей обанкроченного завода к 2005 году закупил оборудование и стал выпускать ножовочное полотно. Брат Геннадий помогает вести бизнес.
Производственники запустили два стана, работает установка для закалки валков токами высокой частоты. Оснастку для производства сделали на месте. Партии отпускаемой продукции разные: не только 100 килограммов, но и по 10-15, а общество инвалидов для своих розеток забирает товар в чемодане.
Завод остался без рынков сбыта, которые были еще 11 лет назад. Кроме российских потребителей, изделия отправлялись в Болгарию и Украину, в Чехию, Польшу и страны Балтии. Также были потребители из Беларуси и Узбекистана. Трудности возникли при заработавших санкциях: есть запреты на поставки в Евросоюз слябов и заготовок из легированной стали.
Рост после снижения
Производственные мощности предприятия, по словам Геннадия Бойко, загружены на 15-20%. На площади в 28,5 тысячи квадратных метров трудятся 65 человек. Чтобы не растерять коллектив, месяц назад людей перевели на 4-часовой график: снижение спроса сказалось на многих предприятиях металлургии, как и на МПТЗ.
Завод базируется в цехах, построенных в советский период. В последний раз промплощадка модернизировалась до начала реформ 1990-х годов. Под новые задачи закупалось оборудование. А сегодня техника имеет более чем 20-летний стаж эксплуатации, требуя инвестиций для обновления.
Если судить по данным отчетности, основной причиной продажи стал как раз недостаток денег для обновления и развития производства. При этом 2024 год показал рост показателей.
В 2023-2024 годах МПТЗ показал постепенное восстановление после периода снижения производства, увеличив выручку с 90,3 млн рублей в 2023 году до 108,8 млн в 2024-м. Чистая прибыль тоже выросла: с 5,6 до 8,3 млн рублей. Финансовое положение сохранило признаки напряженности: уставный капитал минимален, а на конец 2023 года — и вовсе отрицателен. Завод имеет задолженность по налогам, но небольшую — порядка 2,5 млн рублей. Если судить по информации сайта завода, спасти положение могут накопленный производственный опыт и устойчивый рынок сбыта. Серьезный вызов для покупателя МПТЗ представляет миграция населения Миньяра — город под Ашой столкнулся с нехваткой трудоспособных кадров.
Звонки есть
Десятилетие назад судьбу МПТЗ обсуждали научные сотрудники «ЦНИИчермет им. Бардина» в Москве. Российский институт является ведущим научно-исследовательским центром по созданию металлургических технологий и новых материалов. На научном совете говорили о требуемой реконструкции. Была идея построить линейно-прокатный модуль. Собственник рассчитывал на господдержку, и она теоретически имеется. Но вложения владельцы бизнеса сделали, не имея информации о государственных стимулах. В результате, заметил собеседник URA.RU Бойко, госпрограммой воспользоваться не удалось: трехлетний период, в течение которого можно было подать расходы на 50-процентное возмещение, успели пролететь.
Потенциальные покупатели объявлением о продаже заинтересовались. Однако их настораживает сниженный спрос: недостаток поставок крупным заказчикам вроде «КамАЗа» и предприятий ОПК оптимизма при оценке бизнеса не добавляет.
