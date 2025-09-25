В Челябинске девочка сломала позвоночник на тарзанке на набережной Смолино

Инцидент снова произошел на площадке на набережной озера Смолино (архивное фото)
Инцидент снова произошел на площадке на набережной озера Смолино (архивное фото) Фото:

В Челябинске 12-летняя девочка сломала позвоночник, прокатившись на тарзанке на набережной озера Смолино, сообщила мама пострадавшей. По факту случившегося прокуратура организовала проверку, рассказали в ведомстве. 

«Прокуратура организовала проверку о травмировании ребенка на детской площадке на набережной Смолино в Челябинске. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Девочка сломала позвоночник, прокатившись на тарзанке на набережной Смолино, рассказала мама ребенка. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Позднее женщина проходила мимо площадки и заметила табличку, на которой сообщалось, что детская площадка закрыта и играть на ней нельзя. Но в день трагедии там было много детей, сообщила она. 

Это уже второй инцидент на набережной озера Смолино в Челябинске в сентябре. Ранее травму здесь получил 10-летний мальчик, на которого упала часть горки. Ребенка доставили в больницу, где врачи ему поставили сотрясение мозга. 

