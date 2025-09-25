В Челябинске девочка сломала позвоночник на тарзанке на набережной Смолино

В Челябинске 12-летняя девочка сломала позвоночник, прокатившись на тарзанке на набережной озера Смолино, сообщила мама пострадавшей. По факту случившегося прокуратура организовала проверку, рассказали в ведомстве.
«Прокуратура организовала проверку о травмировании ребенка на детской площадке на набережной Смолино в Челябинске. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Девочка сломала позвоночник, прокатившись на тарзанке на набережной Смолино, рассказала мама ребенка. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Позднее женщина проходила мимо площадки и заметила табличку, на которой сообщалось, что детская площадка закрыта и играть на ней нельзя. Но в день трагедии там было много детей, сообщила она.
Это уже второй инцидент на набережной озера Смолино в Челябинске в сентябре. Ранее травму здесь получил 10-летний мальчик, на которого упала часть горки. Ребенка доставили в больницу, где врачи ему поставили сотрясение мозга.
