Кинотеатры ХМАО взвинтили цены на билеты

В Югре стоимость билетов в кинотеатры за год подорожала более чем на 11%. Средний прайс по региону добрался почти до 360 рублей, сообщает Росстат.
«Средняя стоимость билета в кинотеатрах Ханты-Мансийского автономного округа составила в августе более 359 рублей. Год назад цена была на уровне 322 рублей. Прайс вырос на 11,6%», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU.
Дороже всего билеты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Средний прайс здесь 450 рублей. В Сургуте ценник составляет около 370 рублей.
Дешевле продают билеты в кинотеатрах Ханты-Мансийска. Средняя стоимость по городу сейчас около 223 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте решили снести заброшенный кинотеатр «Аврора». Но позже вопрос о выделении средств на снос перенесли на два месяца.
