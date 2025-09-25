СК проверит мать из Магнитогорска, которая пьяная гуляла с грудным ребенком

В СК проверят мать и должностных лиц, на которых возложен контроль за семьей
В региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) организована проверка в отношении матери, которая пьяная гуляла с грудным ребенком на руках в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Женщина пила водку, которая проливалась на ребенка, и еле стояла на ногах. 

«27-летняя жительница Магнитогорска, находясь вблизи остановки общественного транспорта „Гортеатр“, выбегала на проезжую часть с малолетним на руках, тем самым ставила под угрозу жизнь и здоровье ребенка.  Организована доследственная проверка по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. СК проверит не только родителей, но и должностных лиц, на которых возложен контроль за семьей. 

Жители Магнитогорска ранее сообщили, что пьяная женщина с младенцем на руках гуляла по городу и пила водку, которая текла прямо на ребенка. Сама женщина была настолько пьяна, что с трудом стояла на ногах. Ребенок в это время находился в эргорюкзаке.

В полиции установили личность женщины и доставили ее в отделение. Ребенок помещен в медицинское учреждение, рассказали в ведомстве.

