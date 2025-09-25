ВСУ атаковали Рыльск, есть пострадавшие

Хинштейн: в результате атаки ВСУ на Рыльский район пострадали два человека
ВСУ попытались атаковать Курскую область
ВСУ попытались атаковать Курскую область
Украинские атаки по российским регионам

В Рыльском районе Курской области двое местных жителей пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его данным, инциденты произошли во время полевых работ и вблизи населенных пунктов на приграничной территории.

«В Рыльском районе в результате атаки украинского дрона пострадали двое человек», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По словам Старовойта, первый случай атаки БПЛА зафиксирован между деревнями Большегнеушево и Поповка: дрон атаковал автомобиль, внутри которого находился 51-летний мужчина.

В результате удара мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. Пострадавший в состоянии средней тяжести был госпитализирован в Курскую областную больницу, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Второй пострадавшей стала 60-летняя женщина из деревни Рыжевка, которая находилась недалеко от машины и получила легкие ранения. По информации главы региона, угрозы жизни для нее нет.

Беспилотники ВСУ уже не в первый раз пытаются атаковать Рыльск и Рыльский район. Так, 7 сентября врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате инцидента ранения получил один гражданский, также были зафиксированы повреждения жилых домов и складских помещений, передает «Царьград». На территории региона был введен режим контртеррористической операции.

