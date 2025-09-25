Цена бензина АИ-92 пробила рекордное значение

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 25 сентября вновь достигла исторического максимума, превысив отметку 73,84 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
По информации биржи, стоимость АИ-92 увеличилась на 0,22% по сравнению с предыдущим днем. Аналогичный рост зафиксирован и у бензина АИ-95: его цена по территориальному индексу европейской части России выросла на 0,5% и составила 79,788 тысячи рублей за тонну.
В биржевой сводке также отмечается разноправленная динамика по другим видам топлива. Так, летний дизель подешевел на 0,17% до 71,94 тысячи рублей за тонну. Топочный мазут, напротив, подорожал сразу на 3,31% и достиг 25,921 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина снизилась на 1,69%, составив 73 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 4,26% и теперь стоят 18,829 тысячи рублей за тонну.
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что российское правительство намерено сохранить ограничения на экспорт бензина вплоть до конца 2025 года. Кроме того, глава Минэнерго уточнил, что на указанный срок для компаний, не занимающихся производством топлива, будет действовать эмбарго на вывоз дизельного топлива.
