Активисту Котову* дали пять лет колонии за финансирование ФБК**

Котова* заочно приговорили к пяти годам колонии
Московский суд заочно приговорил к пяти годам лишения свободы активиста Константина Котова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ). Об этом сообщил один из участников процесса.

«Савеловский суд заочно приговорил Котова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказал источник ТАСС. Защита обвиняемого настаивала на его невиновности и просила суд оправдать Котова за отсутствием состава преступления. Приговор не вступил в законную силу и будет обжалован адвокатом активиста в апелляционной инстанции.

В марте 2025 года общественный активист Константин Котов был включен Росфинмониторингом в список лиц, причисленных к террористам и экстремистам, передает RT. В соответствующем реестре указаны его полные данные: «Котов Константин Александрович, 22.02.1985 года рождения, город Москва».

*Константин Котов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ

