В Челябинской области с приходом осени начнется мэропад

В 23-х муниципалитетах Челябинской области, которые из районов были в 2025 году преобразованы в муниципальные округа, состоятся выборы глав. О том, кому из глав не удастся остаться работать на новый срок — в материале URA.RU.
Новая пятилетка
«Рассчитывать на пост главы муниципальных округов могут большинство из действующих глав. Это глава Еманжелинского района Евгений Светлов, глава Варненского района Константин Моисеев и глава Карталинского района Анатолий Вдовин. То есть тех территорий, где результаты выборов показали управляемую ситуацию», — сообщили URA.RU в правительстве региона. По информации агентства, так же уверенно могут себя чувствовать главы Сосновского, Красноармейского и Троицкого муниципальных округов.
На смену!
Там, где результаты выборов оказались неудовлетворительным, ожидается смена глав. Речь, в частности, идет о Брединском районе, где ЕР проиграла в пяти из 16 избирательных округов. Председатель собрания депутатов Жанна Артеменко стала единственным спикером, пошедшим на выборы под флагами «Единой России», и проигравшей их. А после этого новые депутаты с двух попыток не смогли выбрать спикера собрания. Поэтому у главы района Николая Плохих крайне низкие шансы переизбраться на пост главы Брединского муниципального округа.
Из мэрии — в депутаты
Кроме преобразованных территорий, власть сменится в Кыштыме. Глава города Людмила Шеболаева, которая работает мэром с 2010 года, стала депутатом и ожидается, что она возглавит собрание депутатов. Врио мэра стал замглавы по экономике Алексей Заикин. В ближайшее время собрание объявит конкурс по отбору кандидатур на пост мэра.
Патриарх остается
Старейшего главу муниципалитета региона Михаила Молчана, возглавляющего Октябрьский район с 1996 года, с перерывом в 2005 — 2010 годах, уговорили остаться на своем посту еще на один срок. Ветеран челябинской политики досконально знает вверенную ему территорию и пользуется доверием как населения, так и руководства региона.
Глава Локомотивного Александр Мордвинов, который руководит мэрией с 2010 года, а до этого еще на протяжении 13 лет был спикером собрания депутатов, также может остаться у власти еще на один срок. По крайней мер, своему окружению он заявил, что будет заявляться на выборы.
На двух стульях
Смена власти ожидается и в Усть-Катаве. Однако это не связано с итогами выборов. Мэр Сергей Семков, который управляет городом на протяжении десяти лет, а до этого еще работал спикером горсобрания, уже давно просит освободить его от обязанностей, однако его попросили доработать до завершения избирательной кампании.
Неоднозначная ситуация складывается в Катав-Ивановске. Исполняющий обязанности главы Александр Васильев стал депутатом собрания Катав-Ивановского депутатов муниципального округа. Возглавит ли он законодательную или исполнительную власть муниципалитета, покажут ближайшие дни.
Городских округов региона, в том числе Челябинска, муниципальная реформа 2025 года не коснулась, поэтому там мэры имеют работать до истечения своих пятилетних полномочий, если не решат покинуть пост по каким-либо причинам. Также смена главы не коснется территорий, где преобразование в округа пошло в 2022 — 2024 годах, и новые главы наделены полномочиями на пять лет. Речь идет о Коркинском, Пластовском, Саткинском и Нязепетровском округах.
