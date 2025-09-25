В челябинском округе депутаты с двух попыток не смогли выбрать спикера

В Брединском муниципальном округе Челябинской области новоизбранные депутаты с двух попыток не смогли избрать председателя собрания нового созыва. Об этом сообщили местные СМИ.
«Владимир Артамонов, депутат одномандатного округа № 6, предложил на должность председателя кандидатуру Александра Крылова. Павел Аверьянов, депутат одномандатного округа № 13, — Евгения Рудякова. При подсчете счетной комиссией бюллетеней выяснилось, что кандидаты получили равное количество голосов — по восемь на каждого. Депутатами было принято решение повторить процедуру голосования. Во второй раз ситуация не изменилась: также по восемь голосов за каждого кандидата», — сообщила газета «Сельские новости». Всего в собрании 16 депутатов.
Крылов является тренером местной ДЮСШ. Рудяков — индивидуальный предприниматель. При этом первый — представитель «Единой России», второй — самовыдвиженец.
Теперь депутаты соберутся на новое, внеочередное заседание, чтобы выбрать председателя. Оно состоится 29 сентября.
Место спикера Брединского собрания освободилось после того, как спикер предыдущего созыва Жанна Артеменко не смогла избраться в собрание депутатов, проиграв сопернице с разницей в один голос.
Выборы спикеров проходят в большинстве муниципальных собраний. Удалось сохранить свои посты председателям собраний Миасса, Копейска, Златоуста и Каслинского округа
