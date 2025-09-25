Пермские власти показали проект новой транспортной развязки

В Перми ищут подрядчика для строительства улицы Строителей от шоссе Космонавтов до улицы Карпинского. Начальная стоимость контракта превышает 2,2 млрд рублей. Работы должны начаться уже в октябре, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
«Новый этап включает возведение 660 метров дороги, 756 метров съездов и примыканий, а также строительство моста через реку Гарюшку длиной 40 метров. Рабочим предстоит переустройство инженерных сетей. На новой дороге обустроят ливневую канализацию, освещение, тротуары, пешеходные переходы, велодорожки, две автобусные остановки, светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Пересечение с улицей Карпинского будет устроено в разных уровнях», — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается возведение участка улицы Строителей между Малкова и шоссе Космонавтов. Здесь завершили переустройство сетей на перекрестке с улицей Малкова, ведется устройство теплосети и ливневки. На перекрестке в районе улицы Рабочей, 5 идет переустройство водовода. На улице Вавилова уложены трубы теплоснабжения, которые в ближайшее время закроют бетонными плитами и обустроят дорожные слои.
На основном ходе трассы одна полоса полностью готова, соседняя — на 90%, оставшиеся работы завершат после переустройства водовода. Продолжается монтаж фундаментов для шумозащитных экранов и установка бортового камня. Также идут подготовительные работы по путепроводу у «Мориона», где приступили к возведению новых опор.
Возведение улицы Строителей началось в 2019 году и разбито на четыре этапа — три из них уже завершены. Общая протяженность новой магистрали составит 7,2 километра. Дорога позволит снизить нагрузку на Коммунальный мост и центральные улицы Перми, а также повысить удобство передвижения через Красавинский мост. Завершить все работы планируется к 2028 году.
