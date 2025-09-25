В Норвегии перехватили иностранный беспилотник

В Норвегии полиция изъяла дрон, которым управлял иностранец в непосредственной близости от аэропорта Осло. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на норвежскую полицию.
«Норвежские власти конфисковали дрон, которым управлял иностранец, недалеко от аэропорта Осло», — пишет AFP. По данным агентства, задержан мужчина примерно 50 лет, который запускал дрон в запретной зоне. Несмотря на нарушение, мужчина не был арестован, его ожидает допрос в полиции.
Ранее аэропорт Осло был вынужден приостановить работу на три часа из-за сообщений о замеченных в небе БПЛА. Аналогичные инциденты произошли и в других аэропортах, в частности, в датской столице Копенгагене. На данный момент не обнаружено связи между задержанным иностранцем и другими инцидентами с дронами, из-за которых были временно закрыты скандинавские аэропорты.
