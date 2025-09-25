В микрорайоне Пихтовая стрелка в Мотовилихинском районе Перми открылся новый памп-трек. Это трасса для катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. На открытии спортивной площадки побывал глава Перми Эдуард Соснин, рассказали в пресс-службе администрации Перми.
«Инициатива создания памп-трека принадлежит активным жителям ТОС „Пихтовая стрелка“. Они стали победителями конкурса инициативного проектирования, и теперь у пермяков есть новая спортивная локация площадью более 300 квадратных метров. Чтобы кататься было комфортно и безопасно в любое время суток, поручил департаменту дорог и благоустройства установить на памп-треке освещение. Работы будут проведены в ближайшее время», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Уточняется, что новый памп-трек стал частью территории спорта и отдыха «Пихтовая стрелка». Спортивно-культурное пространство займет площадь 2 тысячи квадратных метров и будет создано в несколько этапов. До велосипедной трассы тут появились спортивная и детская площадки. В пресс-службе администрации города отметили, что памп-трек отлично вписался в окружающее пространство. Велосипедная трасса позволит сделать занятия спортом на открытом воздухе доступнее для жителей микрорайонов Висим, Рабочий поселок, Ива спортивная. В них проживают более 3 тысяч ребят.
О строительстве памп-трека стало известно в июне 2025 года. Работы оценили в 3,9 млн рублей. Кроме создания велосипедной трассы на спортплощадке в эту сумму вошли установка скамеек и урн, а также высадка деревьев и кустарников.
В пресс-службе администрации Перми напомнили, что конкурс инициативных проектов, благодаря которому появился памп-трек, проводится с 2021 года. Его цель — решить вопросы местного значения. Принять участие в конкурсе могут территориальное общественное самоуправление (ТОС) или инициативные жители. На осуществление проектов-победителей 90% средств выделяется из городского бюджета. Остальные 10% предоставляют заинтересованные лица. Благодаря конкурсу были обновлены общественные центры, благоустроены спортивные и детские площадки в разных микрорайонах. В 2025 году сумма финансирования увеличились с 30 млн до 40 млн рублей, на которые удалось поддержать 22 проекта.
После торжественной церемонии открытия нового памп-трека глава Перми проверил ремонт ряда улиц в Мотовилихинском районе. Здесь ведутся работы на улице Володарского. Площадь ремонта составляет 1,5 тысячи квадратных метров, а длина участка — 300 метров. Подрядчик уже приступил к работам, но основное начнут делать в начале следующей недели. На улицах 4-я, 3-я, 2-я Липогорская на 50% уложен выравнивающий слой. Работы ведутся еще на 10 улицах.
Кроме этого, уже завершен ремонт на улицах Труда, Колыбалова, Национальная, Надежденская, Абаканская, Калинина. Работы на еще шести объектах только планируют начать. Отремонтируют не только дороги, но и тротуары. Общая площадь всех работ составит более 39 тысяч квадратных метров.
«В этом году разыгран муниципальный контракт по ремонту 25 объектов на территории индивидуальной жилой застройки, из них 7 тротуаров и 18 дорог» — уточнил первый заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Сергей Быстрых.
