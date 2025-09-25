В Екатеринбурге появился район-аутсайдер по запуску тепла

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга тепло получили в 32,4% жилых домов
В Орджоникидзевском районе к теплу подключено меньше всего жилых домов
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга к теплу подключили 32,4 % жилищного фонда. При этом батареи работают уже во всех школах, детских садах, интернатах, домах престарелых, в больницах и объектах культуры. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии. 

«Орджоникидзевский район — дано тепло в 32,4 % жилищного фонда, на 100 % подключены объекты социальной сферы. Это школы, детские сады, интернаты и дома для престарелых, объекты сферы здравоохранения, культуры», — сообщили в администрации. 

Среди лидеров в городе — Академический район. Тепло дано во все многоквартирные дома. Далее идет Чкаловский район. Тепло получили 81,5% домов. Октябрьский — охвачено 74% жилищного фонда, Ленинский — 73%, Верх-Исетский — 68%, Железнодорожный — 61%, Кировский — 53%. 

При этом отопление запущено во всех школах и детских садах города. В части районов завершается подключение больниц, объектов культуры и спорта. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко 25 сентября на заседании штаба по пуску тепла поставил задачу завершить все работы до 1 октября. 

Отопительный сезон стартовал в городе 15 сентября. Первыми начали подключать соцобъекты. Запуск тепла в многоквартирные дома идет в два этапа — с 15 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября. 

Если дом по графику должен быть подключен, но батареи остались холодными, власти советуют гражданам звонить в свою управляющую компанию и задавать вопрос. Так как УК и ТСЖ отвечают за отопление в домах — перед началом сезона они подают заявки в теплоснабжающую организацию на осуществление услуг и предоставляют паспорт технической готовности объекта. Также уточнить, когда заработают дома батареи, можно в Центральной диспетчерской службе Екатеринбурга. Звонить нужно по номеру 005. 

