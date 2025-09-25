В Екатеринбурге появился район-аутсайдер по запуску тепла

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга к теплу подключили 32,4 % жилищного фонда. При этом батареи работают уже во всех школах, детских садах, интернатах, домах престарелых, в больницах и объектах культуры. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии.
«Орджоникидзевский район — дано тепло в 32,4 % жилищного фонда, на 100 % подключены объекты социальной сферы. Это школы, детские сады, интернаты и дома для престарелых, объекты сферы здравоохранения, культуры», — сообщили в администрации.
Среди лидеров в городе — Академический район. Тепло дано во все многоквартирные дома. Далее идет Чкаловский район. Тепло получили 81,5% домов. Октябрьский — охвачено 74% жилищного фонда, Ленинский — 73%, Верх-Исетский — 68%, Железнодорожный — 61%, Кировский — 53%.
При этом отопление запущено во всех школах и детских садах города. В части районов завершается подключение больниц, объектов культуры и спорта. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко 25 сентября на заседании штаба по пуску тепла поставил задачу завершить все работы до 1 октября.
Отопительный сезон стартовал в городе 15 сентября. Первыми начали подключать соцобъекты. Запуск тепла в многоквартирные дома идет в два этапа — с 15 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября.
Если дом по графику должен быть подключен, но батареи остались холодными, власти советуют гражданам звонить в свою управляющую компанию и задавать вопрос. Так как УК и ТСЖ отвечают за отопление в домах — перед началом сезона они подают заявки в теплоснабжающую организацию на осуществление услуг и предоставляют паспорт технической готовности объекта. Также уточнить, когда заработают дома батареи, можно в Центральной диспетчерской службе Екатеринбурга. Звонить нужно по номеру 005.
