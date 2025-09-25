Минобороны рассказало, сколько территорий освобождено в зоне СВО с начала года

С начала года в зоне проведения спецоперации на Украине освобождено почти пять квадратных километров. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
«Подразделения группировок войск Вооруженных Сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что за этот период получен полный контроль над 205 населенных пунктов.
Отмечается, что наибольшая площадь была освобождена в Донецкой Народной Республике (ДНР), а именно более 3 308 квадратных километров. Также в Луганской Народной Республике получен контроль не менее чем над 205 квадратными километрами. В Харьковской области освобождено свыше 542 кв. км, в Сумской области получен контроль над 223 кв. км, а на территории Днепропетровской области освобождено более 175 кв. км.
В конце августа Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Об этом рассказал лично начальник Генштаба ВС РФ — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов.
