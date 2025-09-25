ХК «Трактор» завершает домашнюю серию игрой против «Авангарда». Онлайн-трансляция

«Трактор» завершает первую домашнюю серию
«Трактор» завершает первую домашнюю серию
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Челябинский ХК «Трактор» завершает первую домашнюю серию сезона КХЛ игрой против омского «Авангарда». У «черно-белых» было пять дней отдыха перед матчем, так что команда должна выйти на лед «со свежей головой». Омичи же, несмотря на травмы лидеров, находятся на ходу — они выиграли шесть последних игр. Детали противостояния двух принципиальных соперников — в трансляции URA.RU.

18:23 Челябинские болельщики также потихоньку стягиваются к арене.

18:19 В Челябинск на матч приехали даже жители Германии. Пресс-служба «Авангарда» опубликовала видео с одним из самых преданных болельщиков команды. Он поддерживал хоккеистов в Санкт-Петербурге, сейчас приехал с командой в Челябинск, после поедет в Уфу. Затем вернется за границу.

18:12 В состав «Трактора» вернулся «мистер бабл-гам» (Логан Дэй). При этом Михаил Григоренко пока вне игры. В воротах — Сергей Мыльников. 

18:06 Составы играющих сегодня команд:

