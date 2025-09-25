Открытие Соседова и угрозы Shaman: что говорят об итогах «Интервидения»

Вьетнамский исполнитель Дык Фук, ставший победителем международного музыкального конкурса «Интервидение», выразил намерение вновь посетить Россию. Артист поблагодарил российских зрителей за проявленную любовь и поддержку и пообещал скоро вернуться в РФ.
«Интервидение» прошло 20 сентября на площадке Live Арена в Москве. Конкурс объединил десятки стран. Несмотря на то, что мероприятие завершилось почти неделю назад, ажиотаж в СМИ и среди артистов не утихает. Последние высказывания о прошедшем международном конкурсе — в материале URA.RU.
Shaman высоко оценил конкурс
Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) дал высокую оценку уровню проведения финального шоу конкурса «Интервидение-2025». Артист подчеркнул, что Россия установила новый стандарт в организации подобных мероприятий.
Дронов отметил, что отечественная команда смогла успешно интегрировать традиционные музыкальные инструменты с современными технологиями дополненной реальности и искусственного интеллекта, что придало шоу особую зрелищность. По словам исполнителя, он испытывает гордость за то, что России удалось не только возродить престижный конкурс, но и организовать его на столь высоком международном уровне.
Дронов заявил о сложности своего выступления
Shaman также отметил, что подготовка и исполнение его номера оказались достаточно сложными, поскольку ему пришлось исполнять песню, находясь в подвешенном состоянии. По словам Дронова, первый опыт выступления на сцене с использованием страховочного троса оказался непростым, так как летная обвязка сковывает движения и создает дополнительный дискомфорт. Тем не менее, артист подчеркнул, что со временем подобный элемент стал для него привычной частью шоу.
Дронов также добавил, что через свое выступление стремился продемонстрировать, что Россия открыта для любви и не ставит ей границ. Он подчеркнул важность гармоничного сочетания сценического номера и музыкального материала. Певец отметил, что «Интервидение» стало масштабным и зрелищным событием, оставившим значительный след в музыкальной жизни страны.
Решение Shaman войдет в историю «Интервидения»
Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU прокомментировал решение Shaman, который отказался от оценки своего номера. По словам эксперта, подобная инициатива со стороны страны-организатора может стать новой традицией для конкурса. Уже в следующем году аналогичный шаг может предпринять представитель Саудовской Аравии, которая, предположительно, примет «Интервидение» в 2026 году.
«Возможно, история с Ярославом Дроновым войдет официально в положение. И это сможет обезопасить участников и принимающую страну от какого-то негатива при неудачном выступлении», — добавил продюсер.
Дронову угрожают из-за его эпохального решения
Журналист Отар Кушанашвили выразил резкое несогласие с предложением присвоить Дронову звание народного артиста России. Телеведущий подверг критике инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова о награждении, заявив, что артисту следовало бы не получать государственные награды, а пройти курс лечения.
«Товарищ Свинцов, у Вас очень странное чувство юмора. Парню не звание нужно, а оплеуха и терапия», — подчеркнул Кушанашвили.
Победитель конкурса признался в главном
Вьетнамский певец Дык Фук, одержавший победу, выразил признательность и теплые чувства к России. Во время церемонии проводов, состоявшейся 25 сентября в одном из отелей Москвы, артист отметил возможность своего возвращения в Россию в будущем. Дык Фук был облачен в традиционный национальный костюм, в руках держал мягкую игрушку Чебурашки, а также флаги России и Вьетнама.
«Я люблю Москву, люблю Россию. Думаю, что скоро сюда вернусь. Я ценю все, что случилось со мной здесь. Спасибо!» — заявил исполнитель.
Также победитель «Интервидения» накануне отъезда встретился с поклонниками в вестибюле гостиницы Radisson Collection. В ходе встречи артист выразил благодарность присутствующим за поддержку.
В числе гостей были десятки студентов из Вьетнама, обучающихся в России. Поклонники приветствовали певца с национальными флагами двух стран и сфотографировались вместе с ним на память.Дык Фук уделил время общению с соотечественниками и дал автографы всем желающим.
Дык Фук отправит выигрыш на благотворительность
Кроме того, Дык Фук намерен направить часть призовых средств, полученных за победу на «Интервидении», на благотворительные программы, реализуемые во Вьетнаме и России. По словам певца, сразу после объявления результатов конкурса он решил посвятить часть выигрыша благотворительной деятельности в обеих странах.
Особое внимание, как отметил Дык Фук, будет уделено России — государству, оказавшему ему значительную поддержку и сыгравшему важную роль в его успехе. Победитель «Интервидения» уточнил, что собранные средства будут направлены на проекты в области поддержки детей и образовательных инициатив.
Какой Дык Фук вне сцены
Дык Фук вне концертной сцены проявляет себя как человек исключительной доброжелательности. Об этом сообщили родители известной певицы Хоа Минзи, которая является его близкой подругой. Вместе с дочерью они прибыли в Москву для участия в мероприятиях конкурса. Родные отмечают, что в повседневной жизни Дык Фук отличается скромностью, добротой и искренностью.
«Он настолько заботливый, что это не передать словами. Невероятно общительный. Поверьте, это действительно хороший человек. Мы любим его», — добавили родители Хоа.
Победителю мало победы
Помимо прочего, вьетнамский исполнитель выразил желание вновь принять участие в «Интервидении» в 2026 году в качестве конкурсанта, а не члена жюри. Дык Фук подчеркнул значимость конкурса как важной платформы для межкультурного диалога и обмена. Артист также отметил, что каждое выступление на сцене конкурса он воспринимает как встречу с тысячами людей и возможность представить национальную культуру широкой международной аудитории.
«Интервидение» — дорога азиатской и африканской музыке
Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что основным отличием «Интервидения» стало необычайное многообразие культур и стилей. По словам эксперта, в этом году зрители смогли познакомиться с исполнениями, которые редко представлены на международных площадках.
«Обычно на подобных конкурсах доминируют европейские и англосаксонские артисты. Музыка Африки и Азии представлена гораздо реже, но именно здесь им открыли дорогу. Это обогащает музыкальную палитру мира», — отметил Соседов.
Критик добавил, что победу мог одержать любой из множества сильных участников. Первое место занял вьетнамский исполнитель Дык Фук, который представил публике простую, но выразительную песню. Также Соседов выделил киргизское трио NOMAD и китайского певца Ван Си, особо отметив выразительные баритональные ноты последнего.
Кто может представить Россию на «Интервидении-2026»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением относительно возможных участников, которые могли бы представить Россию на конкурсе «Интервидение-2026». По словам Пригожина, на международной сцене должны выступать исполнители, ранее не имевшие возможности проявить себя за пределами страны.
Продюсер выразил надежду, что Россия не станет вновь направлять на конкурс Полину Гагарину или Диму Билана, отметив, что они уже представляли страну на «Евровидении» и повторять их участие не следует. Кроме того, Пригожин надеется, что Ярослав Дронов также воздержится от повторного выдвижения, чтобы избежать ситуации с многократным представительством, аналогичной случаю с Биланом.
Эксперт акцентировал внимание на необходимости выбирать для участия артистов, не связанных с громкими скандалами. В качестве достойной кандидатуры он предложил певицу Валерию (полное имя — Валерия Перфилова), подчеркнув, что в России крайне мало столь одаренных исполнительниц.
