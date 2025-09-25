Путин рассказал о запуске замкнутой ядерной топливной системы

В Томской области будет запущен первая ядерная топливная система с замкнутым центром. Это нововведение позволит использовать топливо неоднократно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Мировая атомная неделя». Его слова приводит корреспондент URA.RU на месте событий.
«В 2030 году мы планируем запустить ядерную топливную систему с замкнутым ядерным центром в Томской области», — заявил президент. Отмечается, что ядерное топливо будет неоднократно использоваться в реакторах. Также Путин пригласил делегации из разных стран для сотрудничества в этой области атомной энергетики.
В Москве на территории ВДНХ стартовал Глобальный форум по атомной энергетике, организованный в рамках «Мировой атомной недели». В рамках мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин лично принял участие и обратился к собравшимся, обозначив приоритетные векторы развития атомной отрасли, а также подчеркнув значимость международного взаимодействия в данной сфере.
