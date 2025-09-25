«Агрессоры, не агрессоры»: Лукашенко обратился к Путину

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что, несмотря на обвинение их страны и России как агрессора в СМИ, они открыто делятся технологиями. Об этом рассказал Лукашенко на форуме «Мировая атомная неделя». Его слова приводит корреспондент URA.RU на месте событий.
«Я хочу обратить ваше внимание по поводу форума. Вы знаете в какой ситуации сегодня Россия и мы. Про нас всякое пишут, что мы агрессоры и неагрессоры. У нас много борьбы с Российской Федерации, которую оценят в будущем. Но тем не менее мы говорим сегодня с подачи России о мирном атоме», — заявил Лукашенко.
Он также отметил, что Россия и Беларусь открыто делятся передовыми технологиями, несмотря на трудные времена. Он также отметил, что он находится в очень хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, которого поблагодарил за принятые решения в области атомной энергетики.
Форум «Мировая атомная неделя» проходит с 25 сентября на ВДНХ в Москве. Мероприятие организовано государственной корпорацией «Росатом» и предусматривает масштабную выставку, на которой будут представлены ключевые достижения российской атомной промышленности и ее партнеров.
