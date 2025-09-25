Приставы арестовали кафе в ХМАО из-за долгов по налогам

В Ханты-Мансийске судебные приставы арестовали кафе «Душа Сибири» из-за долгов его владельца по налогам. Предприниматель задолжал более 300 тысяч рублей и игнорировал требования об оплате, сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО.
«Югорский предприниматель задолжал по имущественным налогам, составила 311 тысяч рублей. В ходе исполнительных действий судебный пристав установил, что у должника имеется недвижимость — кафе „Душа Сибири“, и наложил арест на данное имущество», — сообщила окружная служба судебных приставов на официальном сайте.
Чтобы кафе не продали за долги, бизнесмен быстро погасил задолженность. После полной оплаты приставы сняли арест.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) судебные приставы изъяли у владельца кафе-бара «Вечерний Баку» 70 бутылок с алкоголем. Самого бизнесмена оштрафовали.
