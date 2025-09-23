Приставы накрыли в ХМАО кафе с нелегальным алкоголем

В Югорске судебные приставы изъяли у владельца кафе-бара «Вечерний Баку» 70 бутылок с алкоголем, а самого бизнесмена оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе исполнительных действий произведена конфискация 70 бутылок пива, подлежавшие изъятию. Исполнение данной категории исполнительных производств имеет важное социальное значение, так как из товарооборота изымается продукция, представляющая угрозу для жизни и здоровья граждан», — сообщает пресс-служба ведомства.
Силовики выявили, что бизнесмен торговал алкоголем без разрешения. Алкоголь был изъят, а сам владелец заплатил штраф в 10 тысяч рублей.
