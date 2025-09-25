Гросси поблагодарил Путина за приглашение на форум «Мировая атомная неделя»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на форум «Мировая атомная неделя». Его слова приводит корреспондент URA.RU на месте событий.
«Господин президент спасибо большое за приглашение и возможность выступить», — заявил Гросси. Он также отметил, что плавучие АЭС, о которых ранее говорил Путин, будет явным шагом вперед в области развития атомной промышленности.
Помимо этого, глава МАГАТЭ пригласил российского президента в Вену. В столице Австрии планируется проведение первой международной конференции по ядерной энергетике и искусственного интеллекта. По словам Гросси, на мероприятии будут представлены, в том числе, компании из России.
Форум «Мировая атомная неделя» стартовал в Москве 25 сентября 2025 года и собрал представителей ведущих стран и компаний атомной отрасли. Президент России Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул важность внедрения искусственного интеллекта, развития зеленой энергетики и серийного производства наземных и плавучих АЭС, а также подтвердил приверженность России международным обязательствам в сфере мирного атома.
