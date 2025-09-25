Путин: безопасность ядерных объектов является приоритетом

Путин выступает на Глобальном атомном форуме на ВДНХ
Путин выступает на Глобальном атомном форуме на ВДНХ

Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечение безопасности ядерных объектов остается ключевым приоритетом для страны. Об этом глава государства сообщил на Глобальном атомном форуме, проходящем на ВДНХ в Москве, его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Для нашей страны приоритетом является безопасность ядерных объектов, также считаю необходимым выработать современные методы финансирования АЭС, это необходимо настраивать на каждом этапе», — отметил Владимир Путин. Президент также упомянул о необходимости новых качественных технологий для использования атомной энергетики в будущем.

Глобальный атомный форум, на котором выступил президент, проходит на ВДНХ в Москве в рамках международной «Мировой атомной недели» и приурочен к 80-летию российской атомной промышленности. В мероприятии принимают участие главы профильных министерств, представители ведущих мировых компаний и научных центров из 118 стран, а также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

