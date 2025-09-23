Трамп понадеялся на то, что Венгрия откажется от нефти из России

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от закупок российской нефти. Об этом глава Белого дома заявил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Орбан мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое чувство, что если бы я это сделал, он мог бы прекратить. И я думаю, что так и сделаю», — подчеркнул Трамп.
Таким образом глава Белого дома отреагировал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога Трампу напомнили, что венгерский премьер отказывается прекращать покупать у России нефть, несмотря на призывы Вашингтона.
Ранее Дональд Трамп уже призывал европейские страны отказаться от закупок российской нефти, отмечая, что эти средства способствуют финансированию конфликта на Украине. По данным Reuters, в ходе переговоров с лидерами Европы он подчеркнул необходимость усиления экономического давления на Россию и напомнил, что за последний год Евросоюз заплатил Москве за поставки нефти 1,1 миллиарда евро.
