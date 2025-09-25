Отказ от нефти и покупка истребителей: о чем говорили Трамп и Эрдоган в Белом доме

Трамп заявил, что больше не будет использовать выражение «бумажный тигр»

25 сентября 2025

В Овальном кабинете Белого дома Трамп и Эрдоган обсудили ряд вопросов Фото: Сергей Русанов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября прибыл в Белый дом для официальных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. В начале встречи Эрдогана приветствовал почетный караул, после чего президенты обменялись рукопожатием и прошли внутрь резиденции. «Мы с президентом Эрдоганом дружим уже давно, он пользуется большим уважением в своей стране, во всей Европе и во всем мире», — заявил Трамп. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что между Турцией и США начинается новый этап отношений. Встреча прошла в доверительной атмосфере. Стороны обсудили ряд вопросов, включая конфликт на Украине и отказ от российской нефти. Подробности встречи — в материале URA.RU. Покупка американских истребителей На встрече с Трампом Эрдоган заявил о желании более подробно обсудить вопрос покупки военных истребителей F-16 и F-35. Обсуждение также коснется покупки ЗРК Patriot и вопроса с банком Halkbank. Также Эрдоган заявил, что вопрос о покупке Турцией российских зенитных систем С-400 в 2019 году «закрыт» и больше не поднимается. «Они хотят купить F-16, F-35 и другие вещи, и мы будем говорить об этом», — отметил Трамп в начале встречи с Эрдоганом в Белом доме. Также Трамп заявлял о намерениях обсудить системы Patriot. Санкции против Турции США могут в ближайшее время снять санкции, введенные против Турции по закону CAATSA, если переговоры между лидерами стран пройдут успешно. «Может произойти очень скоро, почти немедленно, если у нас пройдет хорошая встреча», — заявил Дональд Трамп. В ходе встречи Трамп также напомнил, что ранее уже снял часть санкций с Сирии по просьбе Турции, Саудовской Аравии и Катара. По его словам, такое решение было принято с целью «дать стране шанс вздохнуть». Президент США подчеркнул, что Вашингтон готов к дальнейшим шагам по нормализации отношений с Анкарой при условии достижения договоренностей, устраивающих обе стороны. Конфликт на Украине Трамп заявил, что Реджеп Эрдоган может сыграть важную роль в прекращении конфликта на Украине. По его словам, Эрдоган сейчас придерживается нейтралитета, однако у него есть потенциал стать посредником между сторонами конфликта. Трамп пояснил, что оба лидера — президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский — уважают Эрдогана и готовы воспринимать его позицию. Он также подчеркнул, что «Россия должна как можно скорее пойти на реальное мирное урегулирование ситуации». Американский президент также заявил, что в будущем он не будет использовать выражение «бумажный тигр» в отношении каких-либо стран. Отказ от российской нефти Трамп также настоял на необходимости прекратить закупки российской нефти Анкарой. «Сегодня я бы хотел, чтобы он Эрдоган прекратил закупки российской нефти», — заявил Трамп перед встречей. Вашингтон рассчитывает на расширение сотрудничества с Анкарой по этим направлениям при условии снижения зависимости Турции от российских энергоносителей. Трамп отметил, что ранее уже обращался к европейским союзникам с аналогичным требованием и рассчитывает на согласие ряда стран прекратить импорт российской нефти. Трамп во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября заявил о намерении лично обсудить отказ от российской нефти с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. До этого, выступая в поместье Маунт-Вернон в Виргинии, бывший президент Соединенных Штатов призвал европейские государства прекратить практику закупок нефти у России, назвав ее недопустимой.

