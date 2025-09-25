Челябинский экс-замгубернатора Гехт вступила в должность губернатора НАО

В Нарьян-Маре состоялась инаугурация челябинского экс-замгубернатора и избранного губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирины Гехт. Об этом сообщает пресс-служба округа.
"Вступая в должность губернатора Ненецкого автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию Росси и приложить все силы и знания для повышения благосостояния жителей НАО. Клянусь верно служить народу", — сказала Гехт, принося присягу на Конституции РФ и Уставе НАО.
Со вступлением в должность губернатора Гехт поздравил председатель Собрания депутатов НАО Александр Чурсанов. Он отметил, что для жителей региона это особое историческое событие, а для Ненецкого автономного округа – это новая страница в истории.
"В истории, за 96 лет которой никогда не было руководителя – женщины. Ни для кого не секрет, что женщина на Севере – это прежде всего хранительница домашнего очага. И я уверен, что Вы для округа станете именно хранительницей домашнего очага, а Ненецкий автономный округ станет для Вас настоящим домом!", — подчеркнул Чурсанов.
В завершение инаугурации Гехт предложила почтить минутой молчания воинов, героев, не вернувшихся домой из зоны специальной военной операции, и обратилась к участникам торжественной церемонии. Глава региона отметила, что наша Родина сегодня ведёт бой с поднимающим голову фашизмом, бой за мирное будущее и новый справедливый и безопасный миропорядок. Это бой не за территорию, а за право России на суверенное развитие, против колониальных притязаний Запада.
14 сентября 2025 года на внеочередной сессии Собрания депутатов округа губернатором была избрана Ирина Гехт. За её кандидатуру проголосовали 16 из 19 народных избранников. Срок исполнения полномочий губернатора округа исчисляется со дня принесения ею присяги.
