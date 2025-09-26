Алиев призвал спасать Каспийское море от обмеления

Каспийское море за последние годы столкнулось с ускоренным обмелением, и основной причиной этого процесса стала экологическая ситуация в регионе, а не изменение климата. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», — заявил Алиев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее отношения между Россией и Азербайджаном осложнялись рядом инцидентов, в том числе катастрофой самолета AZAL в декабре 2024 года и задержанием российских граждан в Азербайджане. Несмотря на эти трудности, страны продолжают сотрудничество по ключевым направлениям, включая развитие транспортного коридора «Север — Юг» и совместные экологические инициативы.
