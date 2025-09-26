Шеф-редактор The Insider* объявлен в розыск в РФ

Шеф-редактор издания The Insider* (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тимур Олевский** (признан в РФ иноагентом) объявлен в федеральный розыск в России. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Тимур Олевский объявлен в федеральный розыск в России», — передает сообщение правоохранителей РИА Новости. Ранее в июле 2025 года прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против Олевского по статье о деятельности нежелательной организации.
Годом ранее он был оштрафован по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в работе The Insider, чья деятельность признана нежелательной в РФ. Штраф был назначен за продолжение работы шеф-редактором отдела новостей издания, несмотря на предыдущую административную ответственность.
Уточняется, что Олевский также задолжал более 105 тысяч рублей по кредитам. Весной 2025 года в отношении него возбуждено исполнительное производство. С 2023 года действует производство о взыскании исполнительского сбора в 1 тысячу рублей. Взысканием занимаются московские приставы.
*The Insider — организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
**Тимур Олевский — физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.