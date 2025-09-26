Каспийское море на грани исчезновения: почему так вышло и что с этим можно сделать

Алиев: Каспийское море мелеет из-за экологии, а не климата
Алиев и Токаев призвали спасти Каспий от экологической катастрофы
Алиев и Токаев призвали спасти Каспий от экологической катастрофы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о резком снижении уровня воды в Каспийском море, подчеркнув, что ключевым фактором этого процесса является не изменение климата, а ухудшение экологической обстановки. Об этом глава государства сообщил в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Алиев обратился к прикаспийским странам с призывом объединить усилия для предотвращения возможной экологической катастрофы, а также выразил заинтересованность Баку в сотрудничестве с ООН по данному вопросу.

В своем выступлении президент напомнил, что еще в 2022 году обращал внимание на продолжающееся ухудшение экологической ситуации в регионе. По его словам, за прошедшее время положение значительно усугубилось: уровень воды в Каспийском море снижается рекордными темпами. Экологи отмечают сокращение объема речного стока, поступающего в водоем. О том, что происходит с Каспийским морем — в материале URA.RU.

Каспий достиг исторического минимума

Сейчас средний уровень поверхности Каспийского моря составляет около минус 29,5 метра относительно уровня Мирового океана — это самый низкий показатель за последние 400 лет. Ученые отмечают, что предсказать дальнейшую динамику уровня крайне сложно: ключевые факторы — испарение, сток рек, осадки — меняются под влиянием как климатических, так и антропогенных процессов.

Многие расчетные модели, ранее использовавшиеся для прогнозов, уже устарели. Современные условия — новые температурные режимы, измененные ветровые потоки, сокращение притока воды из Волги и других рек — требуют разработки новых научных подходов. Без них невозможно выработать эффективную стратегию по стабилизации ситуации.

Какой прогноз по снижению уровня воды в Каспийском море

Ученые не могут дать точного прогноза, но допускают, что уровень может снизиться еще на 1–2 метра, после чего наступит стабилизация и возможен обратный подъем. Однако такие оценки носят предположительный характер. Для точных выводов нужны масштабные исследования и международное научное сотрудничество.

Возможное решение проблемы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже предложил создать Центр анализа водных проблем под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Положение приближается к экологической катастрофе», — заявил он на саммите ШОС 1 сентября.

По его словам, проблема обмеления Каспийского моря могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках организации, передает пресс-служба президента Казахстана. По его инициативе в апреле 2026 года в Астане пройдет Региональный экологический саммит в партнерстве с ООН.

Море или озеро

Формально Каспийское море считается озером, поскольку не имеет выхода в океан. Однако по своим характеристикам оно ближе к морю: соленая вода, глубина свыше 1 000 метров, объем — около 80 000 кубокилометров (вчетверо больше, чем у Балтийского моря). Физические, химические и биологические процессы в нем типичны для морских экосистем.

Это делает Каспий уникальным гидрологическим объектом — и особенно уязвимым к внешним воздействиям. Любое вмешательство в его водный баланс — будь то строительство плотин, забор воды на орошение или сброс сточных вод — может иметь долгосрочные последствия.

Почему Каспий важен для России

Для России Каспийское море имеет стратегическое значение. Во-первых, это часть транспортного коридора «Север–Юг»: через Волго-Каспийский канал осуществляются грузоперевозки между Европой, Кавказом и Центральной Азией. Во-вторых, регион богат углеводородами — здесь расположены крупные нефтегазовые месторождения.

Кроме того, Каспий — важный источник продовольственных ресурсов (в том числе осетровых) и перспективное направление для туризма, потенциал которого реализован лишь частично. Наконец, здесь базируется Каспийская флотилия, играющая ключевую роль в обеспечении геополитической безопасности южных рубежей страны.

Эксперты отмечают, что южные моря России — Каспий, Азовское и Черное — сегодня находятся в «тени» Арктики, куда государство направляет основные научные и инвестиционные ресурсы. Однако, по их мнению, такой дисбаланс требует корректировки: значение Каспия для экономики, экологии и обороны страны трудно переоценить.

