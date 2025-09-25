Против экс-участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Сергея Горшунова возбудили новое уголовное дело, его задержали. Об этом заявила судья Кировского райсуда во время рассмотрения уголовного дела об убийстве бизнесмена Виктора Терняка, за которое судят Горшунова, передает корреспондент URA.RU.
Как писало URA.RU., 9 сентября Горшунов не явился на первый судебный процесс. Его адвокат тогда заявил, что Горшунов находится в больнице в Запорожской области. Однако суд заранее не уведомили.
«Поступил ответ от ЦРБ, что медкарта Горшунова в учреждении отсутствует. За помощью туда он не обращался. Получена информация, что Горшунов задержан, ему избрана мера пресечения в Москве в виде заключения под стражу. Об этом ходатайствовало следствие», — заявила судья.
После того заседания Горшунов сказал URA.RU., что «давно хотел отправиться на СВО». «Я обстоятельств [нового дела] не знаю. Я его не контролирую ведь», — ответил адвокат Горшунова.
Повторно Горшунова задержали 12 сентября в Запорожской области, отметила судья. «Несмотря на новое уголовное дело, прошу объявить Горшунова в розыск, изменить ему меру пресечения», — попросила прокурор.
О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на московской Рублевке, а затем доставили в столицу Урала, где предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Виктора Терняка. Горшунова отправили в следственный изолятор, но позднее освободили. По неофициальным данным, он сознался в преступлении. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
