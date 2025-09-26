В Псковской области произошел взрыв около ж/д станции

Информации о пострадавших после взрыва на ж/д путях пока нет
Около ж/д станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет», — написал он в своем канале в Max. Он отметил, что схода ж/д состава не произошло. При этом на месте продолжают работать оперативные службы.
При этом не названа причина взрыва. Губернатор призвал сохранять спокойствие.
