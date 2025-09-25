25 сентября 2025

В ХМАО назвали профессии с зарплатой 200 тысяч в промышленности

Промышленные компании ХМАО набирают рабочих на зарплату в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Работники могут расчитывать на высокие зарплаты в промышленности
Работники могут расчитывать на высокие зарплаты в промышленности Фото:

Одни из самых высоких зарплат в сфере промышленности Югры платят аппаратчикам. В среднем специалисты могут рассчитывать более чем на 215 тысяч рублей, рассказали URA.RU aналитики «Авито».

«Аппаратчики находятся на первом месте по зарплатам. Эти специалисты, занимающиеся управлением технологическими процессами и оборудованием на различных производствах, востребованы на предприятиях нефтехимической, химической и перерабатывающей промышленности», — говорится в исследовании.

Чуть меньше предлагают шлифовщикам, которые работают с металлами и другими материалами — от 213 тысяч рублей в месяц. А слесарям механосборочных работ плятят уже от 175 тысяч. Они занимаются ремонтом и обслуживанием механизмов на крупных производственных объектах.

Ниже зарплатная вилка у сварщиков и фрезеровщиков, хотя они тоже пользуются спросом у работодателей. Сотрудники могут рассчитывать на оплату примерно от 140 тысяч рублей.

«ХМАО продолжает поддерживать высокий уровень зарплат среди специалистов в промышленности. Профессии, связанные с обслуживанием оборудования, обработкой материалов и точной механикой остаются наиболее оплачиваемыми и востребованными», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают водителям, которые могут управлять большегрузной техникой. По данным Head Hunter, таким работникам готовы платить до 250 тысяч рублей.

© Служба новостей «URA.RU»
