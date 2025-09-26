Риелторы назвали города ХМАО, где россияне покупают квартиры

У россиян стало популярно покупать квартиры в Сургуте и Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители других регионов покупают недвижимость в Сургуте и Нижневартовске
Жители других регионов покупают недвижимость в Сургуте и Нижневартовске Фото:

Самыми популярными городами для покупки жилья у россиян в Югре стали Сургут и Нижневартовск. Доля заявок от жителей других регионов на них составляет почти 80%, рассказали URA.RU риелторы «Этажей».

«В топе популярности Сургут (55,6% от всего количества заявок), на втором месте Нижневартовск (24,1%), на третьем Мегион (5,2%), на четвертом Лангепас и Нефтеюганск (по 4,3%), на пятом Пыть-Ях (2,2%). Ханты-Мансийск занял лишь шестое место с долей — 1,7%», — поясняет агентству директор департамента развития компании Ольга Половникова.

За последние пять лет чаще всего недвижимостью в ХМАО интересовались жители Тюмени, Москвы, Екатеринбурга. А замыкают топ заявки из Санкт-Петербурга и Уфы.

Ранее URA.RU рассказывало, что у россиян резко вырос интерес к недвижимости в Югре. По сравнению с прошлым годом, спрос у жителей других регионов увеличился почти в два раза. Покупатели приобретают жилье для переезда из-за работы или чтобы сдавать в аренду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самыми популярными городами для покупки жилья у россиян в Югре стали Сургут и Нижневартовск. Доля заявок от жителей других регионов на них составляет почти 80%, рассказали URA.RU риелторы «Этажей». «В топе популярности Сургут (55,6% от всего количества заявок), на втором месте Нижневартовск (24,1%), на третьем Мегион (5,2%), на четвертом Лангепас и Нефтеюганск (по 4,3%), на пятом Пыть-Ях (2,2%). Ханты-Мансийск занял лишь шестое место с долей — 1,7%», — поясняет агентству директор департамента развития компании Ольга Половникова. За последние пять лет чаще всего недвижимостью в ХМАО интересовались жители Тюмени, Москвы, Екатеринбурга. А замыкают топ заявки из Санкт-Петербурга и Уфы. Ранее URA.RU рассказывало, что у россиян резко вырос интерес к недвижимости в Югре. По сравнению с прошлым годом, спрос у жителей других регионов увеличился почти в два раза. Покупатели приобретают жилье для переезда из-за работы или чтобы сдавать в аренду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...