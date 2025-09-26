Риелторы назвали города ХМАО, где россияне покупают квартиры

Самыми популярными городами для покупки жилья у россиян в Югре стали Сургут и Нижневартовск. Доля заявок от жителей других регионов на них составляет почти 80%, рассказали URA.RU риелторы «Этажей».
«В топе популярности Сургут (55,6% от всего количества заявок), на втором месте Нижневартовск (24,1%), на третьем Мегион (5,2%), на четвертом Лангепас и Нефтеюганск (по 4,3%), на пятом Пыть-Ях (2,2%). Ханты-Мансийск занял лишь шестое место с долей — 1,7%», — поясняет агентству директор департамента развития компании Ольга Половникова.
За последние пять лет чаще всего недвижимостью в ХМАО интересовались жители Тюмени, Москвы, Екатеринбурга. А замыкают топ заявки из Санкт-Петербурга и Уфы.
Ранее URA.RU рассказывало, что у россиян резко вырос интерес к недвижимости в Югре. По сравнению с прошлым годом, спрос у жителей других регионов увеличился почти в два раза. Покупатели приобретают жилье для переезда из-за работы или чтобы сдавать в аренду.
