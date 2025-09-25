Раскрыты подробности нового дела задержанного свердловского авторитета из легендарной ОПГ

Бывший участник легендарной екатеринбургской ОПГ, влиятельный бизнесмен Сергей Горшунов мог попасть в СИЗО, потому что обманом брал деньги с других коммерсантов, которым якобы обещал помочь по линии ФНС. Такую версию (официально не подтвержденную) URA.RU озвучил источник в силовой среде.
«По предварительным данным, Горшунов брал деньги у знакомых, чтобы помочь им решить вопросы с налоговой. Но реальной возможности помочь у него не было, потому что никаких связей с сотрудниками ФНС у него нет», — рассказал собеседник агентства. Екатеринбургский адвокат Горшунова не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию: «Мне неизвестны детали этого дела». Сергей будет под стражей минимум полгода, скоро его этапируют в столицу Урала — так решила судья Кировского райсуда.
Впервые в этом году Горшунова задержали 26 апреля. Силовики ворвались в его коттедж на московской Рублевке, скрутили и доставили его в столицу Урала. Горшунова обвинили в убийстве Терняка и покушении на его охранников. Суд поместил его под стражу, но позднее Сергея отпустили на подписку о невыезде — сразу после того, как он сознался в преступлении.
9 сентября стартовал суд по этим эпизодам. Горшунов на процесс не явился. Его адвокат заявил, что он якобы находится на лечении в Запорожье и готовится уехать на СВО. Позже суд получил информацию, что Горшунов не обращался за помощью в больницу. А 12 сентября его задержали по новому делу о мошенничестве. На следующий день Горшунов попал в столичное СИЗО. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
