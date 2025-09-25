Арестованному в Москве свердловскому авторитету грозит 10 лет колонии

Бывшему участнику екатеринбургской ОПГ «Центр», бизнесмену Сергею Горшунову грозит до десяти лет лишения свободы по новому уголовному делу. Как стало известно URA.RU, его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Впервые в этом году Горшунова задержали в апреле. Его обвинили в убийстве уральского олигарха Виктора Терняка в девяностые и покушении на его охранников. Сначала Сергея отправили в следственный изолятор, но позднее освободили. Вероятно, это произошло после того, как он признал вину.
9 сентября Горшунов не явился на первый судебный процесс. Адвокат заявил, что он якобы находится в больнице в Запорожье, где проходит лечение, и готовится отправиться на спецоперацию на Украине. Соответствующие документы суду не были представлены, судья обязала принудительно доставить Горшунова на следующее заседание. На нем стало известно, что против предпринимателя возбуждено новое уголовное дело.
Силовики, по словам судьи, задержали его 12 сентября и доставили в Москву для избрания меры пресечения. Уже на следующий день столичный суд отправил его в следственный изолятор. Защита обжаловала это решение, следует из судебной картотеки. Подробности уголовного дела пока неизвестны.
Предположительно, дело может быть связано с деятельностью Горшунова. В последнее время он занимался бизнесом, который связан с криптовалютой.
