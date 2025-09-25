В Перми увеличат выплаты за привлечение контрактников для участия в СВО

В администрации Перми подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение единовременной выплаты за содействие в привлечении граждан, желающих заключить контракт на военную службу в рядах Вооруженных сил РФ для участия в СВО. В случае его утверждения размер выплаты возрастет на 100 тысяч рублей и составит 238 тысяч рублей вместо ранее установленных 138 тысяч.
«Контроль за реализацией данного решения предлагается возложить на заместителя главы администрации по вопросам безопасности Алексея Турова. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения», — сообщается на официальном сайте городской администрации.
Напомним, что в Пермском крае единовременная выплата за содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождении военной службы была введена в 2024 году и первоначально составляла 30 тысяч рублей. Позже мэр города Эдуард Соснин увеличил данную сумму для жителей Перми до 120 тысяч рублей. Получателями финансовой поддержки могут стать граждане РФ старше 18 лет, которые способствуют заключению контракта между добровольцем и Министерством обороны.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Пермского округа размер выплаты за помощь в привлечении граждан к подписанию контракта с Минобороны РФ был увеличен до 250 тысяч. Прежде было 138 тысяч.
