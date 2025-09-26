Путин заявил, что РФ сейчас крайне важна политическая стабильность

Владимир Путин отметил, что политическая стабильность сейчас втройне важна
Владимир Путин отметил, что политическая стабильность сейчас втройне важна
Единый день голосования-2025

Сейчас Россия особо нуждается в политической стабильности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне: насколько важна политическая стабильность», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. 

Глава государства подчеркнул, что именно политическая стабильность, во многом обеспечиваемая участием избирателей, служит фундаментом успехов страны как в военной сфере, так и в вопросах обеспечения безопасности. Владимир Путин выразил благодарность гражданам, принявшим участие в губернаторских выборах, несмотря на все трудности: «Хотя подобные слова могут показаться обыденными, сегодня исполнение гражданского долга приобретает особое значение», — подчеркнул президент.

Во время встречи Путин поблагодарил Памфилову за организацию выборов. По его словам, они прошли штатно даже в такой сложной обстановке

