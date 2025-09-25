25 сентября 2025

Проект строительства дороги к популярному объекту туризма в Пермском крае прошел госэкспертизу

В Губахинском округе Прикамья завершается строительство дороги к горе Крестовой
Новая дорога до горы Крестовой должна появиться до конца года
Новая дорога до горы Крестовой должна появиться до конца года

Проект строительства дороги к горе Крестовой около Губахи, которая является популярным местом туристического отдыха в Прикамье, получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого госреестра заключений.

«Пермский край, Губахинский муниципальный округ. Начало строительства трассы — на оси улицы Северная, конец трассы — пересечение с существующей дорогой на верхний кластер всесезонного курорта „Губаха“ на вершине горы Крестовая», — сообщается на сайте госреестра.

Гора Крестовая — одна из высочайших точек Пермского края, популярный объект для пешего и горнолыжного туризма. Ее высота — более 470 метров над уровнем моря. В нескольких местах гору венчают причудливые каменные останцы высотой до 20 метров, сложенные кварцевыми песчаниками. У подножия северного склона горы протекает река Косьва.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство новой дороги к горе Крестовой началось в апреле 2024 года. Это повысит доступность как всесезонного курорта, так и одной из главных природных достопримечательностей Пермского края. Все работы планируется завершить до конца года. 

