Проект строительства дороги к популярному объекту туризма в Пермском крае прошел госэкспертизу

Проект строительства дороги к горе Крестовой около Губахи, которая является популярным местом туристического отдыха в Прикамье, получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается на сайте Единого госреестра заключений.
«Пермский край, Губахинский муниципальный округ. Начало строительства трассы — на оси улицы Северная, конец трассы — пересечение с существующей дорогой на верхний кластер всесезонного курорта „Губаха“ на вершине горы Крестовая», — сообщается на сайте госреестра.
Гора Крестовая — одна из высочайших точек Пермского края, популярный объект для пешего и горнолыжного туризма. Ее высота — более 470 метров над уровнем моря. В нескольких местах гору венчают причудливые каменные останцы высотой до 20 метров, сложенные кварцевыми песчаниками. У подножия северного склона горы протекает река Косьва.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство новой дороги к горе Крестовой началось в апреле 2024 года. Это повысит доступность как всесезонного курорта, так и одной из главных природных достопримечательностей Пермского края. Все работы планируется завершить до конца года.
