Из Челябинска в Ханты-Мансийск запустят прямой авиарейс

Стоимость билетов на новый рейс начинается от 4 800 рублей
Из Челябинска в Ханты-Мансийск с 7 ноября по пятницам начнет летать регулярный авиарейс. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «РусЛайн». 

«С 7 ноября авиакомпания запускает регулярные рейсы по новому маршруту Ханты-Мансийск — Челябинск. Полеты будут выполняться по пятницам на комфортабельных 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ100/200», — сообщила пресс-служба компании на официальном сайте. 

Время в пути составит один час 40 минут. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 4 800 рублей. Новый авиарейс поможет развить деловые контакты и туризм между Югрой и Челябинской областью, уверены в авиакомпании. 

Авиакомпания NordStar ранее объявила о возобновлении полетов в Краснодар из Норильска через Челябинск или Москву. Стоимость самых дешевых билетов без багажа начинается от 9935 рублей. Время в пути составит три часа 55 минут.

