Челябинцы предпочитают «вторичку» новостройкам

В Челябинске с начала 2025 года чаще покупают квартиры на вторичном рынке, чем жилье в новостройках. Доля продаж новых квартир — 22%. При этом за восемь месяцев в городе продано 7 900 квартир «на вторичке», сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске жилье на вторичном рынке покупали в 3,6 раз чаще, чем квартиры в новостройках. В городе соотношение смещено в сторону большей доли сделок на вторичке (78%). При этом в городе продано 2200 новых квартир», — сообщается на сайте «Циан для профи».
В целом по России с начала 2025 года в городе зарегистрировано 270 тысяч ДДУ с квартирами в новостройках и почти 600 тысяч ДКП с жилыми помещениями в готовых домах. В городах-миллионниках соотношение смещено в сторону большей доли сделок в новостройках (43%). Больше всего квартир в новостройках покупали в Казани, Москве, Ростове-на-Дону (более 50%), меньше всего — в Омске, Красноярске и Челябинске (менее 30%).
В июле 2025 года по сравнению с июнем спрос на вторичное жилье вырос на 15%. Основная причина — снижение ключевой ставки ЦБ РФ, за которой последовала корректировка рыночных ипотечных ставок,
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!