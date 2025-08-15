Челябинцы бросились скупать квартиры на вторичке

У челябинцев в июле по сравнению с июнем 2025 года спрос на вторичное жилье вырос на 15%. Основная причина — снижение ключевой ставки ЦБ РФ, за которой последовала корректировка рыночных ипотечных ставок, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске увеличился спрос на однокомнатные (+13%), двухкомнатные (+16%) и трехкомнатные квартиры (+18%). Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске сейчас — 104 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, в Челябинске, как и в целом по России, можно выделить несколько причин увеличения продаж на рынке готового жилья. Во-первых, снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что позволило сделать ипотечные кредиты более доступными. Во-вторых, депозиты стали для челябинцев менее привлекательными, и аккумулируемые покупателями средства начали перетекать на рынок жилой недвижимости.
