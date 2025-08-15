Челябинцы бросились скупать квартиры на вторичке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя стоимость квартир на вторичке - 104 000 рублей за квадрат
Средняя стоимость квартир на вторичке - 104 000 рублей за квадрат Фото:

У челябинцев в июле по сравнению с июнем 2025 года спрос на вторичное жилье вырос на 15%. Основная причина — снижение ключевой ставки ЦБ РФ, за которой последовала корректировка рыночных ипотечных ставок, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске увеличился спрос на однокомнатные (+13%), двухкомнатные (+16%) и трехкомнатные квартиры (+18%). Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске сейчас — 104 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, в Челябинске, как и в целом по России, можно выделить несколько причин увеличения продаж на рынке готового жилья. Во-первых, снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что позволило сделать ипотечные кредиты более доступными. Во-вторых, депозиты стали для челябинцев менее привлекательными, и аккумулируемые покупателями средства начали перетекать на рынок жилой недвижимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У челябинцев в июле по сравнению с июнем 2025 года спрос на вторичное жилье вырос на 15%. Основная причина — снижение ключевой ставки ЦБ РФ, за которой последовала корректировка рыночных ипотечных ставок, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске увеличился спрос на однокомнатные (+13%), двухкомнатные (+16%) и трехкомнатные квартиры (+18%). Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске сейчас — 104 000 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, в Челябинске, как и в целом по России, можно выделить несколько причин увеличения продаж на рынке готового жилья. Во-первых, снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что позволило сделать ипотечные кредиты более доступными. Во-вторых, депозиты стали для челябинцев менее привлекательными, и аккумулируемые покупателями средства начали перетекать на рынок жилой недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...