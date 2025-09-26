МинЖКХ: тепло пришло в дома 15 муниципалитетов Челябинской области

В 15 муниципальных образованиях Челябинской области стартовала подача тепла в жилые дома. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.
«В 15 муниципальных образованиях Южного Урала стартовал отопительный сезон, в том числе начата подача тепла в жилые дома. Введены в работу 345 котельных, отапливаются более 1500 объектов социальной сферы и свыше 11,2 млн квадратных метров жилья», — сообщается на сайте министерства.
По информации министерства, начата подача тепла в Верхнем Уфалее, Карабаше, Катав-Ивановске, Коркино, Кусе, Кыштыме и Нязепетровске. Также жилой фонд начал отапливаться в Озерске, Октябрьском, Пластовском и Саткинском муниципальных округах, Снежинске, Трехгорном, Усть-Катаве и Чесме.
В министерстве добавили, что дату старта отопительного сезона в муниципалитетах определяют их главы. В первую очередь подключают социальные объекты. Так, в Копейске соцобъекты начали подключать с 22 сентября, а в жилые дома тепло начнут подавать 29 сентября. Также с 29 сентября начнется отопительный сезон в Златоусте. Полное подключение теплоснабжения в регионе планируется завершить в начале октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!