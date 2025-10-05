Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение в психбольницу екатеринбуржца Илью Иванова, который выбросил с пятого этажа годовалую дочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Постановлением облсуда Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — заявили в суде.
По мнению следователей, Иванов периодически избивал дочку. 30 декабря 2023 года он, поругавшись с супругой, выбросил ребенка с пятого этажа. Его жена рассказывала, что он также вымогал у нее деньги, заставляя украсть их в магазине, где она работала. 31 декабря Илья напал на мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей.
Силовики задержали его 2 января 2024 года. Тело девочки несколько дней пролежало в сугробе возле дома. Экспертиза признала Иванова невменяемым. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
