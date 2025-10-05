05 октября 2025

Екатеринбуржец, выбросивший дочь с пятого этажа, избежал колонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илья Иванов под стражей с 2024 года
Илья Иванов под стражей с 2024 года Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение в психбольницу екатеринбуржца Илью Иванова, который выбросил с пятого этажа годовалую дочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Постановлением облсуда Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — заявили в суде.

По мнению следователей, Иванов периодически избивал дочку. 30 декабря 2023 года он, поругавшись с супругой, выбросил ребенка с пятого этажа. Его жена рассказывала, что он также вымогал у нее деньги, заставляя украсть их в магазине, где она работала. 31 декабря Илья напал на мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей.

Силовики задержали его 2 января 2024 года. Тело девочки несколько дней пролежало в сугробе возле дома. Экспертиза признала Иванова невменяемым. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение в психбольницу екатеринбуржца Илью Иванова, который выбросил с пятого этажа годовалую дочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Постановлением облсуда Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — заявили в суде. По мнению следователей, Иванов периодически избивал дочку. 30 декабря 2023 года он, поругавшись с супругой, выбросил ребенка с пятого этажа. Его жена рассказывала, что он также вымогал у нее деньги, заставляя украсть их в магазине, где она работала. 31 декабря Илья напал на мужчину и отобрал у него 170 тысяч рублей. Силовики задержали его 2 января 2024 года. Тело девочки несколько дней пролежало в сугробе возле дома. Экспертиза признала Иванова невменяемым. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...