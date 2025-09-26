Жена торговца суррогатным алкоголем отравилась его продукцией в Ленобласти: история 10-летнего бизнеса

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12
В Ленобласти число погибших от отравления самогоном увеличилось до 12
В Ленобласти число погибших от отравления самогоном увеличилось до 12
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области увеличилось до 12 человек. Кроме того, в числе отравившихся — жена продавца суррогатного алкоголя.

Поставщиком смертоносного напитка оказалась 60-летняя сотрудница детского сада. Предварительно, именно она снабжала спиртным 78-летнего пенсионера, который затем распространял его среди жителей деревни Гостицы. Подробнее об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти — в материалах URA.RU.

Отравилась жена распространителя суррогатного алкоголя

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 12 человек. Как сообщает telegram-канал SHOT, среди пострадавших оказалась супруга одного из подозреваемых — 75-летняя Галина Б., отравившаяся продукцией собственного мужа 78-летнего Николая Б. Женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Помощницей продавца оказалась сотрудница детского сада

Правоохранительные органы установили, что помощницей Николая оказалась 60-летняя сотрудница детского сада Ольга С. Именно она поставляла алкоголь мужчине, а он реализовал продажу. Полученные доходы фигуранты разделяли между собой. 

В ходе обысков у фигурантов были изъяты канистры с жидкостью, напоминающей спирт, а также пустые бутылки. Но, по словам сына, мать никогда не участвовала в производстве суррогата, тара досталась от покойного мужа и просто использовалась в хозяйстве, передает Mash. 

Примечательно, что в 2020 году Николай Бойцов уже привлекался к административной ответственности за продажу алкоголя без лицензии. Тогда сланцевский суд назначил ему штраф в размере 2 000 рублей сообщает telegram-канал Mash.

Предварительная причина массового отравления

Согласно предварительным данным, предполагаемые организаторы незаконного бизнеса занимались изготовлением и продажей самогона на протяжении примерно 10 лет. Следствие полагает, что причиной массового отравления могло стать нарушение технологического процесса очистки самогона, в результате чего в напитке оказался метанол, который затем оказался в готовом продукте.

Несколько лет назад жительница Ленинградской области, соседка подозреваемой, приобрела у нее самогон и после употребления напитка потеряла способность ходить — в этом уверены ее родственники. Позже женщине удалось восстановиться, однако на все претензии Ольга неизменно заявляла, что ее продукция безопасна, сообщает telegram-канал Mash.

История отравления одного из пострадавших

Стали известны обстоятельства смерти одного из мужчин, пострадавших в результате употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области. Как сообщила супруга погибшего, 54-летний Юрий Спиридонов вернулся домой в ночь с 24 на 25 сентября в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, мужчина едва передвигался на коленях, был не в состоянии самостоятельно подняться и внятно говорить. Он успел произнести: «Походу, я умираю», после чего потерял сознание. Приехавшая бригада скорой помощи лишь констатировала его смерть, сообщает издание Baza.

