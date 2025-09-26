Челябинские фермеры при уборке пшеницы столкнулись с дефицитом дорогого горючего

Челябинские фермеры во время уборочной кампании столкнулись с дороговизной горючего и его дефицитом. Как URA.RU рассказали участники рынка, стоимость за неделю выросла сразу на 19,3%.
ГСМ — в рост
Сводки фермеров свидетельствуют о росте цен. Стоимость горючего весной была 52 рубля за литр, теперь — заметно выше.
«На прошлой неделе было 62 рубля за литр солярки, сегодня — 74. И купить проблематично. Топлива нет. Между тем идет уборка», — сообщил URA.RU глава хозяйства в Чебаркульском районе Николай Шаманин.
Фермер сравнил динамику со стоимостью пшеницы. Если топливо с каждым годом растет в цене, то зерно дешевеет. В 2021 году, напомнил собеседник, стоимость доходила до 16-20 тысяч за тонну. Теперь продукт реализуется по 10-12 тысяч.
«Солярка резко подорожала, за неделю — примерно на 10-12 тысяч за тонну. Бензовоз стал стоить 85,6 тысячи», — сообщил URA.RU руководитель хозяйства Денис Шумских из Чесмы.
Оба фермера стараются покупать загодя. Шаманин оплачивает будущие поставки в декабре. Шумских отметил, что фиксировать цену получается, если вывозить топливо и хранить у себя. Каждый приобретает у разных продавцов, но все заявили о дефиците топлива.
«Еще два года назад мы наблюдали сезонность: когда в период сельхозработ спрос на топливо возрастал, то и цена поднималась. Но теперь такого нет. Летняя цена осталась на уровне зимней. Есть трудности с производством у нефтеперерабатывающих заводов. К этому добавились профилактические ремонты, на которые предприятия встают планово», — пояснила информагентству директор занимающейся поставками ГСМ по региону компании «Комплексное обеспечение» Ольга Оборовская.
Расходы возместит бюджет
Эксперт уточнила, что недостаток топлива сопровождается нехваткой транспорта. Трудности с железнодорожными перевозками на юге страны привели к оттоку транспорта с Урала. Вице-премьер правительстве РФ Александр Новак заявил 26 сентября, что власти продлили до конца года запрет экспорта бензина. Мера направлена на преодоление дефицита нефтепродуктов. Региональные власти поддерживают аграриев субсидиями.
«Возмещение затрат на ГСМ происходит при выплате субсидий на растениеводство. Например, они получают погектарную поддержку от области — субсидии в пересчете на посевные площади сельхозкультур, а представить могут расходы на ГСМ, на средства защиты растений, семена», — уточнили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.
По словам Шаманина, он предлагал скорректировать условия. Закупки топлива загодя зимой отрезают от помощи более запасливых фермеров. Если считать выплаты в пересчете на урожай, то ситуация исправится. В минсельхозе парировали, что виды помощи различные. И субсидия на производство зерна также включает компенсацию расходов на ГСМ: в расчет принимаются затраты, сделанные в предыдущем году. Аграрии могут компенсировать издержки на топливо при выращивании овощей и картофеля, многолетних культур (плодово-ягодных насаждений), при включении в оборот новых земель. Общая сумма таких субсидий достигла 379 млн рублей.
По оценкам минсельхоза, дефицита на рынке топлива нет, но возможны кратковременные задержки в поставках из-за повышения спроса на ГСМ в период уборки. Министерство рекомендовало запасаться дизельным топливом заранее и заключать договоры с постоянными игроками рынка — ВИНКами (вертикально — интегрированные компании), которые в состоянии обеспечить все параметры поставок.
