В садовом товариществе «Родничок-2» в Миассе Челябинской области молодой медведь переночевал на одном из участков, сообщили хозяева. Медведь недавно отделился от матери и не представляет опасности, рассказали сотрудники охотничьего хозяйства.
«Молодой медведь ночевал сегодня на одном из участков в СНТ „Родничок-2“. Кушал груши, спал в перегное. Утром, увидев хозяев участка, перелез через забор и наблюдал за ними из леса», — сообщили дачники в группе «Мое Динамо (Миасс)» в социальной сети «ВКонтакте».
О медведе хозяева сообщили в министерство экологии Челябинской области, на место были направлены сотрудники охотничьего хозяйства. Медвежонок не представляет опасности, он совсем недавно отделился от матери и еще плохо приспособлен к жизни, сообщили они. Медведя не стоит обижать, также запрещено вступать с ним в контакт. Садоводов просят закапывать гниющие яблоки и груши, а не складывать их за забором, так как у медведей хорошие нюх и память.
Следы пребывания медведицы с медвежатами ранее заметил в своем саду житель Трехгорного. Экскременты и следы хищников обнаружил садовод из товарищества «Дружба». Медведи поели на участке ягоды и другую пищу, а после ушли.
