15 сентября 2025

Следы пребывания медведицы с медвежатами заметил в своем саду житель Трехгорного

Жители еще одного челябинского города сообщили о медведе
Жители еще одного челябинского города сообщили о медведе Фото:

Житель Трехгорного Челябинской области заметил на своем участке в садовом товариществе экскременты и следы медведицы с медвежатами. Об этом сообщает местное СМИ. СНТ находится за территорией города, но медведица с детенышами может быть крайне агрессивна. 

«Экскременты и следы хищников обнаружил житель Трехгорного в минувшую субботу у себя на участке в СНТ „Дружба“. Предположительно, там побывала медведица и два медвежонка», — сообщает «Фабрика новостей: Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». Медведи поели на участке ягоды и другую пищу.

Ранее администрация Трехгорного предупреждала, что в районе садовых товариществ «Юбилейное», «Заречье» и «Дружба» замечены медведи, в том числе медведица с медвежатами. Все СНТ находятся за чертой города. Но встреча с медведицей с медвежатами может быть крайне опасна для человека. Животное может напасть на человека, так как будет стремиться защитить свое потомство.

В Златоусте ранее медведь разрыл могилу на кладбище и пообедал останками, сообщил эксперт Народного фронта, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян. В министерстве экологии Челябинской области заявили, что приняли решение об отстреле животного и направили на место специалистов, которые должны разобраться в ситуации. 

В ОНФ в ответ потребовали проявить к животному гуманные меры. «Хищник не проявляет агрессии, необходимо его изолировать от мест нахождения людей и переместить в подходящую для него среду», — сообщили там. 

В администрации Златоуста заявили, что видео — фейк. Оно снято не на кладбище в их городе, но в районе Уреньги действительно ходит медведь. 

